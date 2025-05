Acidente entre van e carreta deixa 9 mortos

Nove pessoas morreram e dez ficaram feridas após um acidente que ocorreu, nesta terça-feira (13), na rodovia BR-251, na altura do km 446, na localidade de Grão Mogol, em Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o fato foi provocado por uma colisão entre uma van e uma carreta.

As nove pessoas que morreram estavam na van, entre elas uma criança. Várias pessoas ficaram presas às ferragens, segundo relatos dos militares, que realizaram o desencarceramento das vítimas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram os feridos hospitais de Montes Claros e Francisco Sá.

