Acidente envolvendo duas motocicletas deixa três feridos em Cachoeiro

Na noite desta terça-feira (6), duas motocicletas colidiram nas proximidades do Cerimonial Marchon, na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, deixando três feridos no local.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma viatura de trânsito foi acionada para verificar o acidente e, chegando ao local, os militares se depararam com três pessoas feridas e duas motocicletas, que estavam próximas das vitimas.

Os três feridos, dois homens e uma mulher, foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já havia sido acionado e chegou logo após no local.

Uma das vítimas informou que estava seguindo no sentindo do bairro Monte Belo, quando foi surpreendido por outra motocicleta que estava fazendo conversão na via, assim, as duas colidiram. A outra vítima não conseguiu dar sua versão sobre o acidente aos policiais, por conta de seu estado de saúde.

Todas as medidas administrativas foram tomadas e o trânsito foi reestabelecido no local.