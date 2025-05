Adolescente é apreendida por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Nesta sexta-feira (9), uma adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Centro, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM), após denúncias anônimas sobre a possível venda de drogas na região.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram e abordaram uma jovem suspeita e, ao revistarem a bolsa que ela carregava, os militares encontraram 130 pedras de crack.

Por se tratar de uma menor de idade, a jovem foi encaminhada, junto com os materiais apreendidos, para 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi formalizado.