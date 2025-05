Adolescente é apreendido com arma caseira em Alegre

Um adolescente de 14 anos foi apreendido, na última segunda-feira (19) após fabricar uma arma de fogo caseira e realizar um disparo contra a porta de uma residência, no distrito de Rive, em Alegre.

De acordo com informações apuradas no local, o disparo foi efetuado após uma desavença entre o menor e outro morador da rua. A PM foi acionada por vizinhos, que relataram o barulho do tiro na frente da casa.

Ao chegarem à residência do suspeito, os policiais encontraram o adolescente na porta. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas o jovem confessou o ato. Ele levou os policiais até a cozinha, onde estava a arma caseira utilizada no disparo, ao lado de uma munição deflagrada e outra intacta, ambas de calibre .22.

A ocorrência foi acompanhada pelo avô materno do menor, que chegou ao local durante a ação policial. O adolescente também admitiu ter construído a arma por conta própria e confirmou que o disparo foi feito na porta da residência do desafeto.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com todo o material apreendido.