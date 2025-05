Adolescente é flagrado com simulacro dentro de escola em Ibiraçu

Um adolescente de 14 anos foi flagrado com um simulacro de pistola dentro de uma escola em Ibiraçu, na última quarta-feira (14). Ele foi detido.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia levou os policiais a encontrarem o estudante que carregava o simulacro na cintura. Na mochila dele, foram encontrados um comunicador com base e material para consumo de drogas.

Ele foi conduzido até a 13ª Delegacia Regional de Aracruz.

A Secretaria de Educação informou que, assim que tomou ciência do caso, o Conselho Tutelar foi acionado juntamente com os responsáveis pelo aluno.

