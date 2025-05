Aeroporto em Venda Nova começa a sair do papel; confira detalhes

O governador em exercício do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), deu um passo importante nesta terça-feira (13) para a construção do Aeroporto Regional das Montanhas do ES, localizado na região do Caxixe, em Venda Nova do Imigrante. Mesmo à distância, o ato teve conexão direta com o governador Renato Casagrande, que está em viagem oficial aos Estados Unidos.

Com a assinatura do decreto de utilidade pública, publicado nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial, o governo garante a destinação de uma área de aproximadamente 4,2 mil metros quadrados para a implantação do novo terminal. No entanto, a medida marca o início de um antigo sonho da população e de setores como o turismo e o empresariado local, que há anos reivindicam um aeroporto em Venda Nova para atender à região serrana.

Venda Nova e a valorização das Montanhas Capixabas

A expectativa em torno do novo aeroporto de Venda Nova do Imigrante é alta. Isso porque a região das Montanhas Capixabas, especialmente o entorno da Pedra Azul, possui o metro quadrado mais valorizado do Espírito Santo. Trata-se de um destino que atrai milionários, investidores e turistas em busca do clima ameno, da gastronomia de excelência e da paisagem europeia em pleno Brasil.

Com hotéis de luxo, loteamentos sofisticados e uma rede crescente de pousadas e restaurantes, a chegada de um aeroporto promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e turístico de Venda Nova e municípios vizinhos.

A área destinada ao aeroporto, na localidade de Caxixe, é comparável em tamanho ao aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, referência regional no sul do Estado. Contudo, a localização estratégica, entre o litoral e a serra, deve facilitar o acesso de visitantes e empresários à região.

Com uma camiseta esportiva preta com a frase “Espírito Santo”, Ricardo Ferraço celebrou a conquista com entusiasmo. “É um marco para o desenvolvimento regional”, afirmou, destacando a sintonia com Casagrande, mesmo à distância.

Em suma, a construção do aeroporto de Venda Nova não apenas facilitará o deslocamento aéreo, como também reforçará o papel do município como polo de excelência nas áreas de turismo, agroindústria e inovação.