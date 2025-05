Afonso Cláudio: 6 pessoas são presas em operação policial

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu seis pessoas na manhã desta sexta-feira (16) durante a segunda fase da Operação Dominó, realizada no município de Afonso Cláudio. A ação teve apoio da Força Tática da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar e mirou um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas na região.

Entre os detidos estão cinco homens e uma mulher, todos suspeitos de integrar a organização criminosa investigada. Durante a operação, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 e cerca de 200 munições.

Segundo o delegado Alberto Roque Peres, coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática Serrano (Ciat Serrano), esta fase da operação teve como foco a desarticulação de uma quadrilha com atuação bem estruturada no município. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão.

A Operação Dominó teve início em novembro de 2024, quando nove pessoas foram presas. Com mais essa etapa, a polícia segue com o objetivo de enfraquecer a atuação de facções criminosas no interior do Espírito Santo.

Após os procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e seguem à disposição da Justiça.