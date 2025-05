Agressor é preso após atacar mulher em frente à delegacia da Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional da Serra, prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (05), um homem de 49 anos acusado de agredir fisicamente a companheira. A prisão ocorreu em frente à sede da delegacia, logo após o agressor ter sido detido por testemunhas que presenciaram a violência.

Segundo a vítima, ela e o suspeito estavam a caminho de uma loja para comprar um celular para ele. Durante o trajeto, o suspeito pediu ao motorista que parasse o veículo em frente à Delegacia Regional da Serra. Ao desembarcar, temendo que o homem gastasse todo o dinheiro de uma rescisão contratual, a vítima retirou o cartão bancário dele do bolso e o quebrou. Foi nesse momento que o suspeito, em um acesso de raiva, iniciou a agressão.

Em plena via pública, diante de várias pessoas, o homem desferiu socos e murros contra a vítima. A situação escalou ainda mais quando o agressor a pegou pelo pescoço e a arremessou contra veículos estacionados no pátio da delegacia, causando sua queda. Desesperada, a vítima começou a gritar por socorro, o que atraiu a atenção de testemunhas que, prontamente, acionaram a polícia.

Um Oficial Investigador de Polícia (OIP), que estava no local, rapidamente interveio e conteve o agressor, conduzindo-o à delegacia, onde foi formalizada a prisão. O suspeito passou por revista pessoal e foi colocado em uma cela para garantir sua segurança.

A vítima, que relatou sentir dores no ouvido direito e na cabeça devido à queda, expressou o desejo de solicitar uma medida protetiva contra o suspeito. No entanto, ela optou por não representar criminalmente contra ele.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha, e, após os procedimentos legais, foi encaminhado ao sistema prisional.

