Agricultores recebem 20 mil mudas frutíferas em Nova Venécia

Em mais uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar no Espírito Santo, o projeto Arranjos Produtivos, coordenado pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales), realizou nesta sexta-feira (9) a primeira entrega de mudas frutíferas em Nova Venécia. O evento contou com a presença de lideranças políticas como o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União Brasil), e o governador Renato Casagrande (PSB).

A iniciativa contemplará 63 agricultores familiares do município, que receberão aproximadamente 20 mil mudas de frutas diversas. A proposta é diversificar as lavouras com a implantação do modelo conhecido como “pomar vivo”, que fornece cinco espécies diferentes para garantir colheitas ao longo de todo o ano: goiaba, cajá, coco, abacate e frutas cítricas, como laranja, limão e tangerina ponkan.

Durante a cerimônia, o presidente da Assembleia ressaltou o avanço do programa e destacou a meta de levar a iniciativa a todas as regiões do estado.

— “Já colhemos frutos da primeira etapa e seguimos avançando. Aqui em Nova Venécia iniciamos uma nova fase importante. Com planejamento e foco, vamos alcançar os 78 municípios capixabas”, afirmou Marcelo Santos.

O governador Renato Casagrande reforçou o impacto prático do projeto na vida dos produtores rurais.

— “Não se trata de uma promessa futura. As mudas, insumos e assistência técnica já estão em campo, transformando a realidade dos agricultores familiares e oferecendo novas possibilidades de renda e diversificação da produção”, pontuou o chefe do Executivo estadual.

Além de Casagrande e Marcelo Santos, participaram da entrega o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e os deputados estaduais Mazinho dos Anjos (PSDB), Alexandre Xambinho (Podemos), Raquel Lessa (PP) e Toninho da Emater (PSB).

Expansão no interior capixaba

O Arranjos Produtivos é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa, Governo do Estado e prefeituras municipais. O programa oferece, gratuitamente, mudas, insumos, equipamentos agrícolas e assistência técnica aos produtores familiares. Atualmente, 27 municípios já participam da iniciativa, entre eles Alegre, Águia Branca, Guaçuí, Conceição da Barra, Pedro Canário e Montanha.