Alegre realiza campanha de vacinação para crianças e adolescentes

No último sábado, 10 de maio, a Prefeitura de Alegre, no Caparaó, por meio da Secretaria Executiva de Saúde (SESA), promoveu uma importante campanha de vacinação voltada à atualização do cartão vacinal de crianças e adolescentes do município. O evento aconteceu no Parque Getúlio Vargas, também conhecido como Jardim da Prefeitura, e teve como principal objetivo reforçar a proteção contra doenças e promover o bem-estar da população, com uma abordagem acolhedora e divertida para as famílias.

Durante a ação, 299 pessoas foram vacinadas, com destaque para a oferta de vacinas de rotina, especialmente para o público de até 15 anos, além da imunização contra a gripe (Influenza), destinada aos grupos prioritários. A campanha teve como um dos principais focos a atualização dos esquemas vacinais de crianças e adolescentes que estavam com a vacinação em atraso.

O evento foi planejado para ser muito mais do que apenas a aplicação de vacinas. Com uma série de atrações de lazer, a ação proporcionou momentos de descontração e alegria para as crianças e suas famílias, criando um ambiente positivo e celebrativo em torno da saúde pública.

A ação também visou facilitar o acesso à vacinação, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades para manter o calendário vacinal em dia. Para garantir um atendimento ágil, foi solicitado aos responsáveis que levassem o CPF da criança e a caderneta de vacinação.

A secretária executiva de Saúde de Alegre destacou a importância da vacinação: “Vacinar é um ato de amor e responsabilidade. Estar com a carteira de vacinação em dia significa proteger não apenas as crianças, mas toda a comunidade”, afirmou.

Além de promover a saúde, a campanha foi uma oportunidade para estreitar os laços entre a gestão pública e a população, reforçando a confiança no Sistema Único de Saúde (SUS) e reconhecendo o trabalho da equipe de saúde que se dedicou para o sucesso da ação.