Alegre realiza Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa em junho

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por equidade, direitos e participação”, a cidade de Alegre se prepara para mais uma importante etapa na luta pela valorização da pessoa idosa. A 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa acontece no próximo dia 11 de junho, das 8h às 16h, no CRAS de Alegre.

O encontro tem como proposta ser um espaço de escuta, construção e mobilização. É o momento de olhar com seriedade para as demandas de quem chegou à terceira idade em um país onde o envelhecimento ainda enfrenta invisibilidade, preconceito e exclusão.

Mais do que discutir políticas públicas, a conferência pretende fortalecer a democracia por meio da participação ativa dos idosos, reconhecendo sua trajetória e reafirmando seu lugar de direito na sociedade.

A frase que guia o evento é clara e necessária: “O futuro é pra todos, inclusive pra quem já chegou lá.”

De acordo com a Prefeitura de Alegre, a participação é aberta e fundamental. Leve sua escuta, sua voz e sua vontade de mudança.