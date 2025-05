Alegre: semana do MEI com palestras gratuitas para microempreendedores

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), realiza neste mês a Semana do MEI. O foco será a capacitação e fortalecimento dos microempreendedores individuais do município.

A programação inclui duas palestras gratuitas, voltadas ao aprimoramento da gestão financeira e à qualificação no atendimento ao cliente, especialmente no setor turístico.

Desse modo, as atividades acontecem no Centro de Inovação e Empreendedorismo de Alegre (Incubadora) e são voltadas a quem busca crescer de forma estruturada no mercado.

Programação

19 de maio, às 19h – Palestra “Educação Financeira”, com Marton Arpad Vasarhelyi , analista do SEBRAE , abordando estratégias para planejamento e gestão eficiente dos negócios.

– Palestra “Educação Financeira”, com , analista do , abordando estratégias para planejamento e gestão eficiente dos negócios. 23 de maio – Palestra “Qualidade no Atendimento ao Turista”, ministrada pelo SENAC, com foco em técnicas para melhorar a experiência do cliente no setor de turismo.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online pelo link: Formulário de inscrição

Incentivo ao empreendedorismo

Segundo a organização, o objetivo da Semana do MEI é oferecer ferramentas práticas e conhecimentos estratégicos para impulsionar os negócios locais, estimulando a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento do empreendedorismo na cidade. Além disso, a entrada é gratuita e aberta a todos os microempreendedores interessados.