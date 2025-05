Alemão do Forró é confirmado no 26º Festival de Sanfona e Viola

O clima de festa já toma conta das ladeiras históricas de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, que se prepara para receber mais uma edição do tradicional Festival de Sanfona & Viola. E para alegria dos forrozeiros de plantão, o cantor Alemão do Forró está confirmado como uma das atrações principais da programação. O show acontece no sábado, dia 26 de julho, prometendo embalar o público com muito forró e animação.

Alemão do Forró, conhecido nacionalmente por sucessos que misturam o forró tradicional com uma pegada moderna, traz para o festival um repertório repleto de hits que não deixam ninguém parado. É a primeira vez que o artista se apresenta no evento, e a expectativa é de casa cheia e muito arrasta-pé.

O Festival de Sanfona & Viola de São Pedro do Itabapoana chega à sua 26ª edição, consolidando-se como um dos maiores eventos de valorização da cultura popular capixaba. Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) e pela Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, o festival conta ainda com o apoio da Associação dos Moradores da Comunidade de São Pedro do Itabapoana e com o patrocínio master da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo.

Além do show de Alemão do Forró, o público poderá conferir apresentações de sanfoneiros, violeiros, grupos folclóricos e muita música de raiz, que tomam conta das praças e casarões coloniais do charmoso distrito histórico. Gastronomia típica, feira de artesanato e atividades culturais também fazem parte da programação, que se estende por todo o fim de semana.

O Festival é uma verdadeira celebração da identidade cultural capixaba, atraindo turistas de diversas regiões do estado e até de fora dele. A entrada é gratuita.