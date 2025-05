Alerta Laranja: tempestade vai causar transtornos no Sul do país

O avanço lento e persistente de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul tem provocado condições severas de tempo, afetando diretamente a rotina dos moradores de diversas cidades. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário é preocupante: foi emitido um alerta laranja de tempestade para todo o estado e, além disso, um alerta vermelho ainda mais grave para regiões específicas.

Conforme o Inmet, o alerta vermelho indica grande perigo de tempestades e segue válido até 12h desta sexta-feira (9), especialmente para as áreas do Oeste e Centro-sul gaúcho. Nessas localidades, há risco elevado de chuvas intensas, rajadas de vento acima de 100 km/h, queda de granizo e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Portanto, a situação exige máxima atenção.

População deve redobrar a atenção

Diante desse cenário, os órgãos de Defesa Civil recomendam que a população evite sair de casa durante os períodos de maior intensidade da tempestade. Além disso, é fundamental desligar aparelhos elétricos, reforçar estruturas frágeis e procurar abrigos seguros, principalmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos.

Cidades como Uruguaiana, Alegrete, Bagé, Santana do Livramento e Camaquã estão entre as mais afetadas até o momento. Até agora, moradores relataram alagamentos, queda de árvores e transtornos no trânsito, o que reforça a gravidade da situação.

Situação exige acompanhamento constante

Por esse motivo, o Inmet continua monitorando a frente fria, que deve avançar lentamente pelos próximos dias. Enquanto isso, o tempo permanece instável, com possibilidade de novos episódios de chuva forte e ventania em várias regiões do estado.

Sendo assim, a orientação é que a população acompanhe as atualizações por canais oficiais, como o site do Inmet e os perfis das Defesas Civis estaduais e municipais. Para ficar em segurança, é essencial buscar informações confiáveis e seguir todas as recomendações.

Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).