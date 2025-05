Alimentação e lazer impulsionam serviços no ES, aponta Fecomércio

O Espírito Santo liderou o crescimento do setor de serviços no país em fevereiro de 2025, com destaque para os serviços prestados às famílias, que avançaram 20,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Atividades como alimentação fora do lar, lazer, hospedagem e cuidados pessoais impulsionaram a alta, segundo levantamento do Connect Fecomércio-ES com base em dados do IBGE.

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE, o Espírito Santo apresentou desempenho acima da média nacional. Isso reforça a robustez do consumo local durante o verão, especialmente em setores ligados ao turismo e bem-estar.

Outros destaques da pesquisa

Além dos serviços às famílias, o grupo de “outros serviços” também teve crescimento expressivo no período, com alta de 8%. Este segmento inclui desde serviços auxiliares financeiros até apoio à agropecuária.

Desse modo, o volume total de serviços no Estado teve variação mais moderada, de 0,5%, reflexo típico do período pós-festas, segundo o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza. “O cenário atual favorece segmentos como bares, restaurantes, hotéis e serviços pessoais”, explica.

Expectativa para os próximos meses

Com base nos indicadores do setor, o Connect Fecomércio-ES estima que a movimentação financeira dos serviços no Estado chegue a R$ 4,61 bilhões em março. Isso representa um crescimento de 4,9% em relação ao mesmo mês de 2024. Além disso, para abril e maio, a expectativa é de avanço mais moderado, de 0,6% e 0,9%, respectivamente, com volumes financeiros ainda acima de R$ 4,5 bilhões.

Nesse sentido, a estimativa considera dados do IBGE, da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e do Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor (SNIPC).

Acesso ao estudo

A pesquisa completa, com gráficos e detalhamento dos setores analisados, pode ser consultada no site oficial da Fecomércio-ES: https://portaldocomercio-es.com.br