Alunos de Cariacica participam de exposição inspirada em obra capixaba

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jesus Cristo Rei, em Cariacica, participaram na última segunda-feira (5) de uma exposição literária e artística.

A atividade teve como ponto de partida o livro Cariacica em Versos – Poesia Brasileira, da escritora capixaba Cinthia Pretti Azevedo, e foi desenvolvida pelas professoras Marisane Nascimento da Vitória Teixeira e Elisangela Passos Alves.

Com o objetivo de estimular a sensibilidade artística, o pensamento crítico e a valorização da literatura regional, a proposta convidou os alunos a explorarem os poemas da obra e, a partir de suas leituras, criarem produções visuais autorais que refletissem suas interpretações. O resultado foi uma exposição rica em expressão e sensibilidade, revelando o olhar dos estudantes sobre temas como identidade, cultura e pertencimento ao município de Cariacica.

“A proposta era fazer com que os alunos fossem além da leitura, conectando-se de forma profunda com a literatura — e conseguimos exatamente isso. Eles mergulharam no universo poético de uma autora capixaba e apresentaram interpretações belíssimas, criativas e cheias de personalidade. A exposição final foi um momento muito produtivo, em que os estudantes puderam compartilhar com outras turmas um pouco do que criaram em sala”, relatou a professora Marisane Teixeira.

O grande diferencial da ação esteve na integração entre literatura, arte e vivência local, transformando os textos poéticos em experiências significativas. A leitura foi abordada como prática social, permitindo aos alunos não apenas interpretar, mas também ressignificar a obra por meio de expressões artísticas próprias, que foram exibidas na escola e apreciadas por toda a comunidade escolar.