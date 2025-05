Alunos refletem sobre empreendedorismo e raça em São Mateus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina e com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), recuperou, nessa segunda-feira (19), uma pá carregadeira avaliada em aproximadamente R$ 500 mil.

Na madrugada do mesmo dia, a máquina foi furtada no município de Colatina. Ao tomar conhecimento do crime, representantes da empresa proprietária da máquina procuraram a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina e registraram o boletim de ocorrência.

Em uma ação rápida, os policiais civis da Deic de Colatina conseguiram identificar a possível localização do equipamento e repassaram as informações tanto à empresa proprietária quanto aos policiais militares e civis da cidade de Linhares.

Com base nessas informações, policiais militares lotados em Linhares conseguiram localizar e recuperar a máquina no bairro Bebedouro.

“Mais uma vez, a ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar rendeu ótimos frutos. Recuperamos uma máquina de altíssimo valor. As diligências para identificar o autor do furto e possíveis receptadores da máquina estão em andamento. A Polícia Civil seguirá atuando firmemente no combate e na elucidação de todos os tipos de furtos ocorridos em Colatina”, concluiu o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior.