Ana Dávila representa Conceição do Castelo em concurso de beleza

O município de Conceição do Castelo pode ter uma Miss Beleza Fashion nesse fim de semana. A adolescente Ana Dávila Melo de Carvalho, de 13 anos, viajou na última quarta-feira (14), para o Mato Grosso do Sul, onde disputará o concurso de beleza Fashion Brasil 2025. O evento acontece neste sábado (17).

A adolescente viajou na companhia da tia, Marilza Martins, e revelou que a expectativa é voltar para casa com a coroa. “Minha expectativa é que eu ganhe. Estou ansiosa e nervosa, mas feliz por estar participando e levando o nome de Conceição do Castelo para fora”, disse.

Ana Dávila acredita que o título pode mudar a forma como Conceição do Castelo é conhecida. “Temos muitas belezas naturais, mas não temos muito turismo. Se eu ganhar esse título, Conceição será reconhecida. Vou levar o nome da cidade para todo o Brasil”, completa.

Quem é Ana Dávila?

Aos 13 anos, Ana Dávila mora em Conceição do Castelo há 9 anos com sua família. Ela é nascida no Ceará, onde passou parte da infância.

“Meu pai é de Conceição do Castelo e minha mãe é do Ceará. Iríamos nos mudar para a Bahia, mas viemos visitar nossos avós, e meus pais decidiram ficar aqui. Moramos no interior do município, em Ribeirão do Meio”, conta.

Estudante da 8ª série do Ensino Fundamental da Escola Elisa Paiva, Ana Dávila sonha em ser advogada criminal, e disse que gosta de Conceição do Castelo. “É uma cidade pequena e não temos preocupação com a segurança, é bem protegida. A cultura daqui é bem diferente do Ceará”, pontua.