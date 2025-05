Anchieta abre processo seletivo; saiba como se inscrever

O município de Anchieta divulgou, nesta quarta-feira (28), o processo seletivo para recepcionista em serviços de saúde. As inscrições serão abertas na próxima terça-feira (3) e se encerrarão no dia seguinte.

O processo seletivo tem o objetivo de contratar servidores em regime de designação temporária, conforme a Lei Municipal nº 156, de 06.11.2003, a Lei nº 1045, de 11.02.2015, e suas alterações.

De acordo com informações da prefeitura, serão 10 vagas, além de cadastro de reserva. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.712,03, mais R$ 700 de auxílio-alimentação.

Mais informações podem ser conferidas no link a seguir: Confira o Edital 007/2025

