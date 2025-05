Anchieta convoca aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Anchieta publicou na última sexta-feira (9) o resultado final do processo seletivo para profissionais de educação física e assistentes esportivos. O edital resposável é o 006/2025.

Os convocados precisam comparecer nesta segunda-feira (12), às 9h, na Secretaria de Esporte e Juventude, onde participaram de uma avaliação de Títulos/Cursos/Tempo de serviço na área.

O endereço da secretaria é Vila Olímpica, na rua Ulysses Soares, S/N, bairro Justiça.

