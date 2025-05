Anchieta convoca candidatos de quatro editais; veja detalhes

A Prefeitura de Anchieta, no Espírito Santo, publicou nova convocação de profissionais para atuar nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

A chamada foi feita com base nos editais 010/2023, 007/2024, 010/2024 e 011/2024.

Estão sendo convocados os candidatos aprovados para os cargos de:

Os profissionais selecionados devem estar atentos aos prazos e às instruções previstas nos editais.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Gerência Estratégica de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) pelos telefones:

📞 (28) 99275-8926

📞 (28) 99279-1369

Edital de convocação 016/2025 – Edital 010/2023

Edital de convocação 011/2025 – Edital 010/2024

Edital de convocação 005/2025 – Edital 007/2024

Edital de convocação 011/2025 – Edital 011/2024

