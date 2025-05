Anchieta lança novo canal para denúncias de assédio; saiba mais

A Controladoria-geral de Anchieta lançará, nesta quinta-feira (15), um novo canal para denúncias de assédio entre servidores da prefeitura. O evento ocorre a partir das 13 horas, no auditório do CEU das Artes, que fica na Rodovia do Sol, próximo ao Corpo de Bombeiros, no bairro Guanabara.

“Hoje acontecerá o encerramento da Campanha de Combate ao Assedio Moral, Sexual e Discriminação no ambiente no serviço público ”, contou a controladora-geral, Pamela Oliosi.

Ela disse que no evento também terá o lançamento do Canal Exclusivo de Denúncias desses casos, além “da nova Instrução Normativa que tratará do assunto no âmbito do serviço público e medidas de continuidade para prevenção e repressão”, detalhou.

O evento ainda contará com a palestra da Psicóloga Mayara Sanazário Neves que abordará as questões de saúde mental envolvendo esses casos no serviço público e o reflexo no rendimento do trabalho.

A equipe da Controladoria vai exibir um vídeo produzido para a campanha .