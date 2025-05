Apiacá: PM aborda homem e encontra droga escondida em local inusitado

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar foi surpreendida por um morador que, por medo de retaliações, preferiu não se identificar. O denunciante informou que um homem estaria comercializando entorpecentes em um endereço específico da região.

Diante da denúncia, os militares se dirigiram ao local informado. Assim que a viatura se aproximou, o suspeito demonstrou nervosismo e virou-se de costas, atitude que levantou suspeitas.

A guarnição então realizou a abordagem e, durante a revista, identificou que ele escondia, dentro da boca, uma bucha de maconha. Questionado, o homem alegou que a droga era para consumo próprio.

Apesar da justificativa, os policiais confeccionaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), destacando que o abordado é reincidente em crimes da mesma natureza e havia deixado recentemente o sistema prisional.

Além disso, o suspeito também possui antecedentes por roubo com uso de arma de fogo e, segundo relato do próprio, responde ainda por um homicídio ocorrido dentro da penitenciária.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.

