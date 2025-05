Apiacá: polícia encontra drogas em casa com três crianças

Uma mulher foi presa na tarde da última terça-feira (7) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Boa Vista, em Apiacá.

A ação foi conduzida por equipes da Força Tática, que se deslocaram ao local após receberem uma denúncia anônima de que uma residência estaria sendo utilizada para a comercialização constante de entorpecentes.

Segundo a denúncia, a suspeita armazenava drogas dentro de casa e recebia os usuários pela grade do portão. Além disso, ela também recebia carga de entorpecentes entregue por um táxi. Ainda de acordo com a denúncia, os três filhos da suspeita presenciavam tudo.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher entrando rapidamente na residência com uma pochete. Diante da atitude suspeita, ela foi abordada.

Durante a busca pessoal foram encontradas três porções grandes de substância semelhante à maconha. Ao ser questionada, a mulher afirmou que havia mais entorpecentes em cima do guarda-roupa. Os militares encontraram mais duas porções da mesma substância, além de materiais utilizados para embalo.

Durante a ocorrência, três crianças estavam na casa. Segundo a responsável pelo imóvel, o material ilícito seria de sua exclusiva posse e que os demais presentes, inclusive os menores, não tinham envolvimento com a atividade criminosa.

Sendo assim, a mulher foi conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram entregues os entorpecentes apreendidos, totalizando 120 gramas — quantidade que, segundo a polícia, renderia aproximadamente 240 buchas de maconha, se fracionada para venda.

As crianças ficaram sob os cuidados de uma vizinha, conforme solicitação da própria detida.

