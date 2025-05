Apiacá terá caminhada contra o abuso sexual infantil; veja

Nesta sexta-feira (16), Apiacá promoverá uma importante mobilização pública para sensibilizar a população sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A concentração ocorrerá às 7h30, na Praça Nossa Senhora Aparecida, com a caminhada iniciando às 8h e percorrendo as ruas da cidade.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e conta com a parceria de diversas secretarias municipais, incluindo Meio Ambiente, Educação, Esporte e Lazer, e Saúde. Também recebem apoio o Conselho Tutelar, o Centro Margaridas de Cachoeiro de Itapemirim e a Associação Inclusiva de Apiacá (AIA).

O movimento integra a campanha nacional “Faça Bonito”, que tem como símbolo uma flor amarela. Em Apiacá, a caminhada contará com a participação de representantes das escolas municipais, crianças atendidas por oficinas sociais, grupos de ginástica, projetos esportivos e diversas instituições públicas.

A caminhada será acompanhada por um carro de som e pela Banda do Sandrinho, e seguirá até a Praça Central. Cristiane Tupan, secretária municipal de Desenvolvimento Social, destaca a importância da união de esforços para proteger as crianças e adolescentes da cidade. “Essa causa exige vigilância constante e o compromisso de toda a sociedade. Ao envolvermos escolas, projetos sociais, famílias e o poder público, mostramos claramente que nossas crianças não estão sozinhas. A caminhada é um símbolo, mas o cuidado deve ser diário”, afirmou.

Faixas e cartazes durante a caminhada reforçarão a importância de denunciar casos de abuso, com o uso do Disque 100, canal nacional, anônimo e gratuito. Além disso, as redes sociais da prefeitura também estão divulgando orientações e sinais de alerta para ajudar a identificar possíveis casos de violência contra crianças.

A iniciativa busca não apenas sensibilizar, mas também educar a população, com foco em ações práticas e acessíveis para o enfrentamento da violência infantil.