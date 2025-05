Após furto de café em Muniz Freire, suspeitos são localizados e presos

Um produtor rurual da localidade de Muniz Freire teve sua saca de café furtada, na última sexta-feira (23). O produtor informou aos militares que os suspeitos uma caminhonete e fugiram pela BR-482, em direção ao Rio de Janeiro.

Diante das informações, foi realizada pela Polícia Militar um cerco na região, sendo localizado os suspeitos em Varre-Sai – RJ.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia local. No entanto, foram liberados. Ainda de acordo com a Polícia Militar, eles também são acusados de cometerem outro furto em Minas Gerais e Anutiba no Espírito Santo.