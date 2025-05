Apressadinha! Bombeiros realizam parto de mulher em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim realizaram o parto de uma bebê dentro de casa na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Gilson Carone.

Aliás, Betina antecipou sua chegada e os pais não conseguiram chegar a tempo ao hospital. Mãe e bebê foram levadas pelo Samu para o Hospital Materno-Infantil Francisco de Assis.

De acordo com o chefe do Resgate do Corpo de Bombeiros, o cabo Ozéias Júnior, o parto não estava previsto para os próximos dias, e a mãe, de 19 anos, ainda não tinha completado 39 semanas de gestação. “Foi um momento muito emocionante. Quando chegamos, a mãe já estava em adiantado trabalho de parto e já colocando a bebê para fora”, contou.

“Fizemos um trabalho de saturação, a bebê estava chorando, com os batimentos regulares. A mãe estava com a pressão arterial normal e tudo correu dentro da normalidade. Logo em seguida, a equipe do Samu chegou e nos auxiliou. E em seguida, elas foram encaminhadas para o hospital”, explicou o chefe de Resgate.

No entanto, Betina é a segunda filha do casal. “Essa foi a primeira vez que coordenei um parto, e é um momento emocionante para os pais e também para nós. A Betina chegou chegando e cheia de saúde”, finalizou Ozéias Júnior.

Betina com os pais, a irmã e as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)