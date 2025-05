Aquaviário será ampliado com novas embarcações e estações em Vitória

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira (6) a publicação do edital que marca a ampliação do sistema Aquaviário na Grande Vitória. O novo contrato prevê a operação de oito embarcações, sendo seis em atividade e duas de reserva, todas equipadas com ar-condicionado, bicicletário, Wi-Fi, banheiro e acessibilidade.

Com a ampliação, o sistema contará com novas estações e uma nova linha com ponto de atendimento na região de São Pedro, em Vitória, conectando-se à Rodoviária da Capital. A medida fortalece a integração entre os diferentes modais de transporte e amplia a mobilidade urbana na região metropolitana.

“O Aquaviário será importante para São Pedro, Ilha das Caieiras, Vila Rubim e o Centro de Vitória. Hoje transportamos cerca de duas mil pessoas por dia, e vamos praticamente dobrar esse número”, afirmou o governador. Casagrande destacou ainda o potencial turístico do serviço, que oferece uma nova perspectiva da cidade a partir do mar.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que pretende lançar, até julho, a licitação para a construção de duas novas estações: uma na Praça Pio XII, no Centro de Vitória, e outra no antigo Terminal Dom Bosco. Ambas terão estrutura com cadeiras para espera, flutuante, passarela e acessibilidade total.

“O Aquaviário tem se mostrado uma experiência positiva. A expansão é fundamental para conectar mais pessoas e regiões com segurança, conforto e integração”, afirmou o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

O sistema Aquaviário foi retomado em 2023 pelo Governo do Estado após mais de 20 anos inativo. Atualmente, conta com três estações em funcionamento e uma quarta em construção nas proximidades da Rodoviária de Vitória. Integrado ao sistema Transcol via Cartão GV, o serviço tem recebido avaliações positivas e segue em processo de expansão, aproveitando o potencial de navegação da Baía de Vitória.