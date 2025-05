AquiPod entrevista motociclista da “moto de madeira”

O motociclista que viralizou recentemente após ser flagrado pilotando uma moto de maneira pelas ruas de Cachoeiro, será o entrevistado do programa AquiPod nesta quinta-feira (22).

Júnior chama atenção também pela criatividade na hora de personalizar os capacetes. No podcast ele dará detalhes do que motivou a esse estilo de processo criativo.

O AquiPod ainda vai abordar sobre a idéia de criar os capacetes, vida pessoal e sua jornada até aqui.

O bate-papo começa a partir das 10 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.