Astana: assista AO VIVO FURIA x MIBR nas quartas de final da PGL

Astana recebe nesta sexta-feira (16) o confronto entre FURIA e MIBR, que abre as quartas de final da PGL CS2 Major 2025. As equipes entram no servidor às 8h (horário de Brasília), em mais um clássico brasileiro no campeonato internacional de Counter-Strike 2. Este será o quinto duelo entre times do Brasil no torneio.

Como assistir ao vivo FURIA x MIBR na PGL Astana

Os fãs podem assistir ao vivo pela Twitch e YouTube nos canais oficiais da PGL. A comunidade brasileira também transmite a partida com narração em português por meio de streamers parceiros.

O MIBR garantiu a vaga nos playoffs ao vencer a Virtus.pro por 2 a 1 na quarta-feira (15). Com a vitória, o time liderado por Raphael “exit” Lacerda enfrentará a FURIA, que já havia se classificado para a fase eliminatória.

Astana vira palco de decisões no cenário internacional de CS2

Astana, capital do Cazaquistão, sedia pela primeira vez uma etapa decisiva de um Major de CS2. O palco internacional destaca o crescimento da cidade como referência nos eSports. O confronto entre FURIA e MIBR promete grandes jogadas e alta audiência, reunindo torcedores que buscam acompanhar ao vivo tudo o que acontece direto de Astana.