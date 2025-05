Atalanta x Roma AO VIVO: onde assistir e escalações

Nesta segunda-feira (12), às 15h45 (horário de Brasília), Atalanta e Roma se enfrentam no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 36ª rodada da Série A Italiana. Contudo, onde assistir Atalanta x Roma ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e também pelo Disney+ (streaming).

Atalanta busca consolidar posição no G4

A Atalanta ocupa atualmente a 3ª posição, com 68 pontos, e busca uma vitória para se aproximar da vice-liderança e garantir sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Jogando em casa, a equipe aposta no bom momento para superar um adversário direto na tabela.

Roma tenta encostar no grupo de cima

A Roma está na 6ª colocação, com 63 pontos, e precisa dos três pontos para manter vivas as chances de classificação para as competições europeias. O time vem de uma sequência positiva e busca surpreender fora de casa para seguir na briga pelo G4.

Confronto direto por vaga europeia

O duelo entre Atalanta e Roma é um confronto direto na parte de cima da tabela. Ambas as equipes têm objetivos semelhantes e a vitória pode ser decisiva para as pretensões de cada lado nesta reta final de campeonato.

Ficha técnica:

36ª rodada da Série A Italiana

Data: Segunda-feira, 12 de maio de 2025

Segunda-feira, 12 de maio de 2025 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo, Itália

Onde assistir Atalanta x Roma ao vivo:

ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)