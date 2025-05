ATENÇÃO! Caminhão tomba em Ibatiba e carga se espalha pela pista

Neste sábado (31), um caminhão tombou, na região conhecida como Serra da Ferradura, em Ibatiba, sul do Caparaó.

O acidente ocorreu pela manhã, segundo relatos de moradores da zona rural, que ouviram o barulho do tombamento.

A carga do veículo ficou espalhada pela pista, prejudicando o tráfego na região e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado parar prestar os primeiros socorros.

Ainda não há informações confirmadas sobre feridos. A matéria será atualizada à medida que mais detalhes forem repassados pelas autoridades.

