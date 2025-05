Atriz mirim é internada em UTI após sofrer paradas cardíacas

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, está internada em uma UTI na cidade de São Paulo após sofrer sete paradas cardíacas. Ela fez parte do elenco da novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e trabalhou como figurante na série Sintonia, da Netflix.

A menina foi levada ao Hospital Geral de Grajaú no início da semana depois de reclamar de fortes dores de cabeça. Os médicos então localizaram uma massa no cérebro, mas ainda não confirmaram se trata-se de um cisto ou de um tumor.

A situação de Millena se agravou durante a semana. Ela seria transferida para o Hospital das Clínicas na quarta-feira, 30, mas sofreu as paradas cardíacas durante a tentativa de transferência.

A mãe da menina, Thays Brandão, disse ao Portal Leo Dias que a família aguarda a situação se estabilizar para tentar levá-la à uma casa de saúde na zona oeste paulistana. A reportagem entrou em contato com Thays e aguarda novas informações sobre o estado de saúde de Millena.

Além de atriz, Millena é modelo e influenciadora digital, e já fez diversos trabalhos publicitários com marcas infantis. No Instagram, ela acumula 149 mil seguidores e também diz integrar a companhia de teatro musical Cia Artística En’Cena.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui