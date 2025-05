Barroso promete analisar recurso sobre Ramagem ao retornar ao Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quarta-feira (14) que irá analisar o recurso apresentado pela Câmara dos Deputados em favor do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) assim que retornar ao Brasil.

“Quando eu voltar, vou cuidar disso”, declarou o ministro, em resposta à imprensa durante sua participação em um fórum promovido pelo jornal Valor Econômico, em Nova York.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que comunicou pessoalmente a Barroso sobre o recurso. O pedido solicita que a decisão do STF envolvendo Ramagem seja submetida ao plenário da Corte.

Motta também criticou o julgamento virtual da Primeira Turma do STF, que derrubou a decisão da Câmara de suspender as investigações contra Ramagem no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. O presidente da Câmara questionou o fato de o julgamento ter ocorrido em ambiente virtual e sem a participação de todos os ministros.