Bebê de um ano tem convulsões após ingerir droga em Vila Velha

Uma bebê de apenas um ano deu entrada no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, na última quinta-feira (2), suspeita de ter ingerido haxixe.

De acordo com a assistente social da unidade, a criança chegou acompanhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), convulsionando e apresentando espasmos musculares. A socorrista relatou que, ao questionar a mãe, ela disse que a bebê poderia ter ingerido restos de haxixe que estavam no chão.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança contou que, naquele dia, a prima do pai da bebê esteve na residência e que eles iriam consumir um cigarro com haxixe. De acordo com ela, enquanto dava comida à filha, a bebê começou a ficar sonolenta e com o corpo mole.

Ela contou que ligou para o Samu e, em certo momento, viu os restos do entorpecente no chão. A mulher, de 18 anos, foi conduzida à 2ª Regional de Vila Velha.