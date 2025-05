Bebê é encontrada morta com marcas de mordidas em Cariacica

Uma bebê de apenas um ano de idade foi encontrada sem vida dentro de casa, na noite do último sábado (17), em Cariacica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que a criança apresentava marcas de mordidas no corpo, além de outras lesões.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência. No local, uma jovem de 19 anos se apresentou como mãe da criança e relatou que estava em casa com o marido e o sogro, quando colocou a filha para mamar e dormir. Momentos depois, ela ficou sozinha com a criança e percebeu que ela não estava mais respirando. O Samu foi novamente acionado e constatou o óbito, além de lesões aparentes no corpo.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a mãe da criança foi levada à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Por fim, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).