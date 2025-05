Bebê é morto violentamente em Vila Velha; mãe e padrasto são presos

Um bebê de 1 ano e 6 meses deu entrada na UPA da Riviera da Barra, em Vila Velha, no último sábado (10), já sem vida.

A polícia prendeu em flagrante a mãe, de 31 anos e o padrasto de 38, suspeitos de envolvimento na morte da criança.

De acordo com o laudo, o bebê apresentava sinais de violência incompatíveis com morte natural ou queda, possivelmente causados por terceiros.

Por nota, a Polícia Civil, informou que os suspeitos podem responder por homicídio qualificado, com emprego de meio insidioso ou cruel, contra menor de 14 anos.

