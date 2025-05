Bom Jesus do Norte: jovem morre em grave acidente; imagens fortes

Uma jovem de 19 anos morreu em um grave acidente nesta sexta-feira na rodovia ES-484, em Bom Jesus do Norte. O local é conhecido como Volta Fria, próximo ao antigo Lar André Luiz.

A jovem estava acompanhada de um rapaz no momento do acidente. Ele recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual São José do Calçado. No entanto, devido à gravidade, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo da jovem foi removido e levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.

O jornal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícia Militar e com a perícia da Polícia Civil, mas até o momento não obteve retorno.

Vídeo: Redes Sociais