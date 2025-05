BR 101 é fechada após tombamento de carreta no Sul do ES

Um motorista que trafegava pela BR 101, na altura do km 422, em Atílio Vivacqua, no Sul do Espírito Santo, se envolveu em um acidente durante a madrugada desta segunda-feira (19), resultando no tombamento da carreta que conduzia.

O veículo, que transportava linguiça calabresa, bloqueou completamente a pista por volta das 9h25, quando teve início a operação de destombamento e remoção.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

Equipes responsáveis pela retirada do veículo atuam no local com o objetivo de liberar o tráfego o quanto antes. A expectativa da PRF é que a pista seja totalmente desobstruída aproximadamente 40 minutos após o início da operação.