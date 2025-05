Brasil: mercado de bebês Reborn já movimenta mais de R$ 20 mi por ano

Com aparência hiper-realista e detalhes que imitam um recém-nascido, os bebês Reborn vêm se consolidando como um nicho promissor no Brasil. Produzidas artesanalmente com silicone ou vinil, essas bonecas já movimentam mais de R$ 20 milhões por ano. O número leva em conta vendas diretas, insumos, cursos de capacitação e monetização em redes sociais, segundo estimativas do setor.

Dados da Reborn International revelam que aproximadamente 4 mil bonecas são vendidas por mês no país, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 10 mil, conforme o nível de realismo, os materiais utilizados e o tempo de produção. As versões mais sofisticadas, com veias pintadas, cílios implantados fio a fio e mecanismos de respiração, são as mais procuradas por colecionadores e influenciadores digitais.

Boom durante a pandemia e popularização nas redes

Durante a pandemia, o mercado ganhou ainda mais força. O aumento do tempo em casa e as incertezas sobre o futuro levaram muitas mulheres a buscar nos Reborn uma forma de escape emocional e conforto afetivo.

Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube tornaram-se os principais canais de divulgação, venda e geração de conteúdo. Influenciadoras com perfis dedicados aos bonecos, como a “Mamãe da Estrela Reborn”, com mais de 800 mil seguidores. Elas impulsionam o setor com vídeos diários de trocas, e momentos de sono simulados, conquistando desde entusiastas e até espectadores em busca de experiências sensoriais.

Alternativa de renda no interior do país

O crescimento do setor também se reflete fora dos grandes centros urbanos, com destaque para regiões periféricas de Goiás, Minas Gerais e Paraná. Elas concentram boa parte da produção artesanal. De acordo com o Sebrae, os cursos voltados à produção de bonecas hiper-realistas cresceram 45% entre 2022 e 2024. Isso indica um aumento significativo no número de profissionais ingressando no mercado como forma de geração de renda.

Um mercado em transformação

Com potencial econômico em ascensão, o mercado Reborn brasileiro se consolida como um ecossistema multifacetado, que envolve produção artesanal detalhada, empreendedorismo digital, cursos de capacitação e forte engajamento emocional. Com faturamento anual estimado em mais de R$ 20 milhões, o segmento revela uma nova forma de consumo afetivo, especialmente entre mulheres que encontram nos bonecos uma expressão de cuidado, criatividade e identidade.