Brasil reduz desmatamento em 32,4% em 2024, aponta relatório oficial

O Brasil apresentou em 2024 uma redução significativa no desmatamento, com queda de 32,4% em relação ao ano anterior, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (15) pela rede MapBiomas no Relatório Anual do Desmatamento (RAD). A perda total de vegetação nativa atingiu 1.242.079,1 hectares, contra 1.836.749,3 hectares registrados em 2023.

A diminuição nas taxas de desmatamento foi observada em praticamente todos os biomas do país, sinalizando avanços importantes na política ambiental brasileira. O cerrado, bioma mais impactado, apresentou uma redução de 41,2%, totalizando 652.197 hectares desmatados — o que representa mais da metade (52,5%) do desmatamento nacional. Já a Amazônia, alvo de intensos debates políticos e ambientais, teve redução de 16,8%, com 377.708 hectares desmatados.

Outros biomas também registraram quedas expressivas, como a caatinga (13,4%) e o pantanal (58,6%). Por outro lado, a Mata Atlântica apresentou leve aumento de 2%, totalizando 13.472 hectares, reflexo de eventos climáticos extremos que foram responsáveis por 22% do desmatamento naquele bioma, com destaque para o Rio Grande do Sul como terceiro maior responsável pela perda de vegetação.

A região do Matopiba — composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — concentrou 75% do desmatamento no cerrado, com Maranhão liderando as perdas (218.298 hectares). O levantamento também aponta avanços na proteção das terras indígenas e unidades de conservação, que tiveram redução de 24% e 42,5%, respectivamente, nas perdas de vegetação.

Desde 2019, a agropecuária permanece como principal responsável por mais de 97% da destruição da vegetação nativa no país, totalizando 9.880.551 hectares perdidos nos últimos seis anos — área equivalente ao território da Coreia do Sul.

Especialistas e setores governamentais reforçam que esses números reforçam a necessidade de políticas públicas robustas e articuladas para garantir a preservação ambiental, em meio a um cenário político que demanda equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação dos recursos naturais.