Brasileiros ainda têm R$ 9,13 bilhões “esquecidos”, diz Banco Central

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (13) que ainda restam R$ 9,13 bilhões em valores esquecidos por clientes em instituições financeiras no Brasil. Do total, cerca de R$ 6,94 bilhões pertencem a 42,1 milhões de pessoas físicas. Já as empresas deixaram de resgatar aproximadamente R$ 2,19 bilhões, envolvendo mais de 4,3 milhões de CNPJs.

Os dados se referem ao balanço do mês de março e mostram que, até agora, R$ 10,02 bilhões já foram devolvidos aos donos. Desse montante, R$ 7,39 bilhões foram pagos a quase 27 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 2,62 bilhões foram destinados a 2,6 milhões de empresas.

A consulta e o resgate podem ser feitos por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR), plataforma criada pelo BC para facilitar o acesso aos recursos esquecidos. O serviço é gratuito e pode ser acessado pelo site: valoresareceber.bcb.gov.br/publico.

Para saber se tem dinheiro a receber, basta informar o CPF e a data de nascimento ou, no caso de empresas, o CNPJ e a data de abertura, mesmo que a empresa esteja encerrada. Também é possível consultar valores deixados por pessoas falecidas, informando os dados do falecido.

Como fazer o resgate?

O resgate pode ser feito de duas formas:

Contato direto com a instituição que detém o valor; Solicitação via sistema SVR, com conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, verificação em duas etapas habilitada, e uma chave Pix cadastrada (não pode ser aleatória).

O Banco Central alerta que não é necessário pagar nenhum valor para consultar ou solicitar os recursos. A recomendação é utilizar somente os canais oficiais para evitar fraudes.