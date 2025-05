Cachoeiro abre inscrições para XI Salão de Artes Levino Fanzeres

Os cachoeirenses interessados em participar do XI Salão de Artes Levino Fanzeres já podem comemorar! O evento que será realizado entre os dias 28 de julho a 5 de setembro já está com inscrições abertas.

Os artistas podem inscrever obras de desenho, pintura, gravura, fotografia e escultura. O tema deste ano é “A Expressão da Cultura: Arte Inspirada por Diversas Tradições”.

As inscrições vão até 25 de junho e devem ser feitas pelo e-mail: [email protected]. O edital completo está disponível no site oficial da prefeitura. Atenção! É obrigatório enviar imagem da obra (15 x 20 cm), ficha de inscrição, termo de responsabilidade e documentos exigidos nos anexos do edital.

Além disso, o artista deve informar nome, data de realização da obra, técnica, dimensões, preço, memorial descritivo e currículo artístico.

Entre 24 e 27 de junho, a comissão CISPAE fará a seleção das 25 obras participantes. O resultado será divulgado em 1º de julho.

As obras selecionadas receberão certificado. Três delas serão premiadas em dinheiro, com valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3,5 mil.