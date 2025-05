Cachoeiro abre seleção para professores voluntários

O município de Cachoeiro de Itapemirim abrirá inscrição para a contratação de professores voluntários para o Programa Brasil Alfabetizado/ Ciclo 2025. Os interessados poderão se candidatar por meio do link: https://processos.cachoeiro.es.gov.br/portal, de 26 a 28 deste mês, preenchendo o formulário e enviando a documentação solicitada.

As informações indispensáveis aos interessados estão no edital 30/2025, disponível no Diário Oficial do município do dia 22 de maio, publicado no site oficial do poder público – www.cachoeiro.es.gov.br.

Os aprovados serão convocados por ordem de classificação para atuar durante 10 horas semanais, conforme as necessidades do programa, e ganharão o valor mensal de R$ 1200, a ser pago pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Com a adesão ao Programa Brasil Alfabetizado, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) pretende contribuir para a superação do analfabetismo, num esforço nacional de universalização da alfabetização entre as pessoas de 15 anos ou mais, e estimular a elevação da escolaridade, permitindo a potencialização do exercício da cidadania.