Cachoeiro cria plano de contingência em saúde diante de desastres

Na próxima quarta-feira (14) e quinta(15), Cachoeiro de Itapemirim vai sediar a oficina estratégica voltada à elaboração do Plano Municipal de Contingência para Resposta a Desastres em Saúde.

A iniciativa atende a uma solicitação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), vinculada ao Governo do Espírito Santo. O intuito é aprimorar a preparação local para situações emergenciais que impactem a saúde pública.

As atividades acontecerão na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas (Polivalente Aquidaban), situada na Rua João Franklin Machado, nº 40, bairro Abelardo Machado. O cronograma se inicia às 8h em ambos os dias, com encerramento previsto para 17h na quarta e 16h na quinta-feira.

A oficina reunirá representantes de órgãos públicos das esferas municipal e estadual, além de membros da sociedade civil. De acordo com os responsáveis, o objetivo é promover uma articulação intersetorial fundamental para melhorar a capacidade de atuação conjunta em momentos de crise. Durante o evento, será construído, de forma participativa, o plano que orientará ações integradas em casos de enchentes, deslizamentos, surtos epidemiológicos e outras situações adversas.

A abertura oficial contará com autoridades locais e estaduais. As instituições convidadas receberam orientações para indicar um participante com nome e e-mail para confirmação da presença. A expectativa é de que o trabalho em conjunto resulte em um plano eficiente e bem estruturado. Tudo isso voltado à proteção da saúde da população cachoeirense diante de desastres.