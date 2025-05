Cachoeiro dá posse a 284 novos professores aprovados em concurso

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim dará um passo decisivo na valorização da educação pública municipal na próxima terça-feira (20), com a posse de 284 professores aprovados no cadastro de reserva do último concurso público. O evento será realizado a partir das 10h, na Escola Viva Francisco Coelho Ávila Junior, localizada na Rua Pedro Silvan, s/n, no bairro Coronel Borges.

A nomeação dos profissionais representa um avanço significativo na gestão da educação no município, garantindo reforço imediato ao quadro de docentes e contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino nas escolas da rede pública.

De acordo com a gestão municipal, a convocação tem caráter técnico e estratégico, visando preencher lacunas na área pedagógica e oferecer educação com mais qualidade e equidade. A medida também cumpre compromissos legais assumidos pela administração com os aprovados em concurso, reforçando a transparência e o respeito ao serviço público.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou o impacto positivo da chegada dos novos docentes. “Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade. Esses novos profissionais chegam para somar, fortalecer nossas escolas e garantir um ensino de qualidade para nossas crianças e jovens. Essa posse representa nosso compromisso com uma gestão responsável, justa e que acredita na transformação social por meio da educação”, afirmou.

A chegada dos novos professores permitirá à Secretaria Municipal de Educação atender melhor às demandas das escolas, reforçar o planejamento pedagógico e assegurar que todas as salas de aula contem com profissionais qualificados.

Segundo a administração municipal, a nomeação respeita os critérios do edital do concurso e representa mais um passo em direção a uma educação pública fortalecida e inclusiva em Cachoeiro.