Cachoeiro: diretora é flagrada exibindo brinquedo erótico em escola

Um vídeo que circula pelas redes sociais nesta quinta-feira (22) mostra a diretora de uma escola localizada em Cachoeiro de Itapemirim constragendo funcionárias.

Nas imagens, é possível ver a diretora mostrando um objeto erótico para uma professora, que ficou visivelmente constrangida.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação. Assim que houver mais informações, a matéria será atualizada.

