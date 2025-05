Cachoeiro emite carteirinha de prioridade para quem tem fibromialgia

A Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia (Cipfibro), instituída em Cachoeiro de Itapemirim, já está disponível e pode ser acessada diretamente pelo celular. O documento garante prioridade no atendimento em serviços públicos e privados e facilita a vida de quem convive com a síndrome.

Emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a carteirinha digital é voltada a todas as pessoas com diagnóstico de fibromialgia — uma condição crônica marcada por dores generalizadas, cansaço extremo, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas.

Como usar a carteirinha?

• Ao chegar em unidades de saúde, estabelecimentos comerciais ou órgãos públicos, apresente o documento digital no celular, dentro do aplicativo Cachoeiro Online.

• O atendimento prioritário é garantido por lei municipal (Decreto nº 34.589/2024).

• A carteirinha é válida como identificação oficial e pode ser usada sempre que houver necessidade de comprovar a condição.

Veja como solicitar:

1. Baixe o app Cachoeiro Online:

• Android: https://prml.me/JIVY

• iOS: https://prml.me/JJs7

2. Acesse o módulo “Carteirinhas Digitais”

3. Escolha a opção “Pessoa com Fibromialgia (CIPFIBRO)”

4. Envie o laudo médico com CID da doença e seus documentos pessoais

5. Aguarde a validação da equipe da Secretaria Municipal de Saúde

Após aprovação, a carteirinha digital estará disponível no aplicativo, pronta para uso sempre que necessário.

A iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Cachoeiro para garantir mais dignidade, respeito e inclusão às pessoas com condições de saúde específicas.

Dúvidas? Acesse o site: https://carteirinha.cachoeiro.es.gov.br