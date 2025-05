Cachoeiro: emoção marca pré-lançamento da biografia de Ferraço

Na manhã desta terça-feira (13), Cachoeiro de Itapemirim foi palco de um evento marcante: o pré-lançamento da biografia de Theodorico de Assis Ferraço, um dos nomes mais emblemáticos da política nacional. A cerimônia, realizada na cidade onde Ferraço construiu sua carreira e legado, reuniu familiares, amigos, lideranças políticas e membros da atual gestão municipal, a quinta do político à frente da prefeitura.

O livro, intitulado “O Enigma Ferraço – A saga do político mais longevo do Brasil”, é assinado pelo jornalista e biógrafo Romulo Felippe, membro da Academia Espírito-santense de Letras. Com uma abordagem que mistura jornalismo investigativo, história e literatura, a obra promete revelar os bastidores dos seis decênios de vida pública de Theodorico, que se consolidou como um ícone da política brasileira.

Entre os presentes estavam a primeira-dama Norma Ayub, o governador em exercício Ricardo Ferraço, filho de Theodorico, sua filha Patrícia Ferraço, além de amigos e aliados políticos. Durante seu discurso, Ricardo demonstrou grande emoção ao relembrar a trajetória de seu pai.

“Não há como não se emocionar. Meu pai é uma referência nacional, um homem que nunca desistiu de lutar por aquilo em que acredita. Ele transformou vidas, defendeu causas justas e, com coragem, escreveu uma parte importante da história deste país. Este livro é um tributo à grandeza da sua jornada”, afirmou.

Romulo Felippe, autor da biografia, falou sobre os desafios e a responsabilidade de escrever sobre um personagem tão influente.

“Biografar Ferraço foi como escalar uma montanha cheia de desafios e surpresas. Ele é um personagem raro, ativo, que esteve presente em momentos decisivos da política brasileira. Este trabalho, antes de tudo, é um tributo à imprensa e à memória política do nosso tempo”, disse o biógrafo.

Theodorico Ferraço, com seu estilo característico, revelou que ainda não leu a obra.

“Dei total liberdade ao Romulo para escrever o que considerasse importante. Fiz questão de não ler antes do pré-lançamento, pois queria sentir a reação das pessoas e a emoção do momento. Há histórias no livro que eu mesmo já havia esquecido”, comentou, arrancando aplausos da plateia.

A biografia percorre a trajetória de Ferraço desde seu nascimento, em 1937, pouco após a instauração do Estado Novo de Getúlio Vargas, passando por suas atuações como deputado estadual, deputado federal, vice-governador e prefeito. Sua longevidade na política brasileira, que o consagrou como o político em atividade com maior tempo de serviço, também é detalhada na obra.

Considerada uma leitura essencial para entender a vida de Theodorico Ferraço e os rumos da política brasileira nas últimas décadas, a biografia promete deixar um legado duradouro sobre a história do país.

