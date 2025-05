Cachoeiro: jornalista tem quadro estável após AVC

O quadro de saúde do jornalista Toninho Carlos Dofen, 69 anos, permanece estável, segundo informações médicas recebeidas pela família neste sábado (17). Ele deu entrada no Hospital Unimed, em Cachoeiro, na última quinta-feira (15), após um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com Rose Mary Dofen de Moraes, esposa de Toninho, que explicou que o sangramento cerebral já estabilizou e não aumentou desde o dia que ele teve o AVC.

A expectativa é de que dentro de 15 dias ele esteja em condições adequadas para deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Toninho segue sob cuidados médicos. Família e amigos também recorrem a fé, com orações, pela recuperação do jornalista.

